Worum geht's in "Vaiana 2"?

Auch eine kurze Inhaltsangabe ist bereits an die Öffentlichkeit gelangt: Nachdem Vaiana einen unerwarteten Anruf von ihren Vorfahren erhalten hat, muss sie gemeinsam mit Maui und einer Crew von Seefahrern in die fernen Meere Ozeaniens und in gefährliche, längst vergessene Gewässer reisen, um ein Abenteuer zu erleben, das ihresgleichen sucht.

Man darf davon ausgehen, dass Auli’i Cravalho und Dwayne Johnson den Figuren Vaiana und Maui erneut ihre Stimmen leihen werden.