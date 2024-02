Bambi

geplant für: noch nicht bekannt

Das berühmteste Rehkitz der Welt soll nicht nur als Horrorfilm zurückkehren (aber natürlich nicht von Disney!), sondern auch als (liebliche) Realverfilmung. Angeblich soll die Story modernisiert werden – und auch entschärft, was besonders die traumatische (und legendäre) Szene betrifft, in der Bambis Mutter eiskalt von Jägern ermordet wird. Am Regiestuhl soll Sarah Polley Platz ausnehmen, die ausgerechnet – wenn auch nur als Schauspielerin – in "Dawn of the Dead" dabei war.