Macht euch bereit für die Rückkehr in das Inselparadies Ozeaniens! Das oscarnominierte Animations-Epos " Vaiana" erwacht ab 9. Juli als spektakuläre Live-Action-Adaption in den Kinos zum Leben. Hier ist der Trailer dazu:

Ein neues Vaiana-Kapitel auf hoher See

Unter der Regie des preisgekrönten Broadway-Regisseurs Thomas Kail ("Hamilton") versammelt der Film einen Cast mit tiefen Wurzeln in Neuseeland und der pazifischen Kultur. Besonders spannend: Auli’i Cravalho, die Vaiana in den Animationsfilmen ihre Stimme lieh, ist diesmal als ausführende Produzentin mit an Bord.

Die Geschichte folgt der mutigen Titelheldin (gespielt von Newcomerin Catherine Laga’aia), die sich gemeinsam mit dem legendären Halbgott Maui (Dwayne Johnson) in die unberechenbaren Fluten stürzt. Vor der atemberaubenden Kulisse der Südsee erwartet das Publikum ein bildgewaltiges Abenteuer voller Herz und Humor.