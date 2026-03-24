"Vaiana"-Realverfilmung: Trailer bietet erste Einblicke
Macht euch bereit für die Rückkehr in das Inselparadies Ozeaniens! Das oscarnominierte Animations-Epos "Vaiana" erwacht ab 9. Juli als spektakuläre Live-Action-Adaption in den Kinos zum Leben. Hier ist der Trailer dazu:
Ein neues Vaiana-Kapitel auf hoher See
Unter der Regie des preisgekrönten Broadway-Regisseurs Thomas Kail ("Hamilton") versammelt der Film einen Cast mit tiefen Wurzeln in Neuseeland und der pazifischen Kultur. Besonders spannend: Auli’i Cravalho, die Vaiana in den Animationsfilmen ihre Stimme lieh, ist diesmal als ausführende Produzentin mit an Bord.
Die Geschichte folgt der mutigen Titelheldin (gespielt von Newcomerin Catherine Laga’aia), die sich gemeinsam mit dem legendären Halbgott Maui (Dwayne Johnson) in die unberechenbaren Fluten stürzt. Vor der atemberaubenden Kulisse der Südsee erwartet das Publikum ein bildgewaltiges Abenteuer voller Herz und Humor.
Musikalisch auf Nummer sicher: Original-Songs
Was wäre "Vaiana" ohne seine mitreißende Musik? Der Film vertraut erneut auf das bewährte Trio aus Lin-Manuel Miranda, Opetaia Foaʻi und Mark Mancina. Freut euch auf die bekannten Original-Songs und eine atmosphärische Filmmusik, die den Geist Ozeaniens direkt in den Kinosaal transportiert.
"Vaiana" startet am 9. Juli 2026 in den österreichischen Kinos.