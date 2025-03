Walt Disney Pictures kann aufatmen. Ein Gericht schmetterte die Klage eines Mannes ab, der behauptete, dass Disney den Kinohit "Vaiana" von seinem Drehbuch abgekupfert habe. Dies berichtete die Nachrichtenagentur "Associated Press ". Der Animator und Drehbuchautor Buck Woodall hatte den Entertainmentriesen verklagt. Er behauptete, dass die Story von "Vaiana" der Handlung aus seinem Drehbuch "Bucky the Surfer Boy" verdächtig ähneln soll.

Stach eine Bekannte sein Skript zu Disney durch?

Die Frau, der Buck Woodall seine Idee vorgestellt hatte, sagte vor Gericht aus, dass sie diese nicht an Disney weitergegeben hatte. In Buck Woodalls "Bucky the Surfer Boy" geht es um einen blonden Jungen, der in der Vergangenheit landet und ein Rätsel lösen muss, das ihm die hawaiianische Göttin des Feuers gestellt hat.

In "Vaina" geht es hingegen um ein Mädchen, das mit seinem Stamm auf der fiktiven polynesischen Insel Motunui lebt. In beiden Geschichten tauchen gestaltswandelnde Halbgötter und hilfreiche Tiere auf.