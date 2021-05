"Venom 2": Der erste Trailer mit dem bissigen Tom Hardy ist da

Doppelte Gefahr für Venom

Diesmal kommt ein weiterer außerirdischer Parasit ins Spiel, der sich im Körper des Serienmörders Cletus Kasady eingenistet hat und ihn in Carnage verwandelt. Einen ersten Auftritt hatte er bereits in der Mid-Credit-Szene des ersten Teils.

Außerdem erlaubt uns der Trailer bei 1:38 einen kurzen Blick auf Naomie Harris ("James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", "Moonlight") zu werfen: Sie wird als Frances Louise Barrison aka Shriek in Erscheinung treten. In den Comics kann diese Figur Schallkräfte aussenden und ist ebenfalls von einem Symbionten befallen. Zwischen Shriek und Carnage wird es zu einer Romanze kommen, weshalb sich Venom auf zwei Gegner einstellen muss.

Die Regie zu der lang ersehnten Fortsetzung des Action-Blockbusters übernahm Andy Serkis ("Mogli: Legende des Dschungels"), an der Seite von Tom Hardy, Naomie Harris und Woody Harrelson ist auch erneut Michelle Williams ("Manchester by the Sea") zu sehen.

"Venom – Let There Be Carnage" wird im Oktober in unseren Kinos starten.