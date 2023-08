Österreichische TV-Legende Vera Russwurm hört auf

Was kommt statt "Vera"?

Am Sendeplatz von "Vera" am Freitag, um 21.20 Uhr in ORF 2 plane man ein neu entwickeltes Info-Magazin. Russwurm, die im Jahr 1978 entdeckt wurde und sich in der Folge rasch im damals stark Männer-dominierten Fernsehen etablieren konnte, habe "das Genre des TV-Talk in Österreich definiert und geprägt, ihr Name wurde zur Marke. Ich bedanke mich für die jahrzehntelange Zusammenarbeit auf diesem Gebiet", so ORF-Generaldirektor Roland Weißmann.