Nicht nur "Barbie" betroffen: Die 6 verbotenen Filme Hollywoods

"Fifty Shades of Grey"

Es sollte der Aufreger-Film des Jahrzehnts werden. Doch die Verfilmung des gleichnamigen Bestseller-Romans "Fifty Shades of Grey" schockierte in erster Linie mit grauenvollen Dialogen und zahmen Sex-Szenen. Einige halbgare Schläge auf den Po sollen wahrlich das Schlimmste sein, was sich Herr Grey (Jamie Dornan, 41) als Bestrafung für seine Gespielin Anastasia Steele (Dakota Johnson, 33) ersinnen kann?

Lediglich die Regierung in Malaysia empfand den Streifen als das, was er laut der ausgiebigen Werbekampagne so gerne gewesen wäre: verboten sexy.