Das Erlebte war "psychotisch"

Hört sich so an, als ob sich Dakota Johnson mit viel Engagement und Ernst dem Projekt gewidmet hätte. Sie gibt aber zu: "Ich war jung. Ich war 23. Also war es beängstigend." Und weiter. "Es wurde einfach etwas Verrücktes … Es gab viele verschiedene Meinungsverschiedenheiten. Ich konnte noch nie ehrlich darüber sprechen, weil man einen Film auf die richtige Art und Weise promoten möchte. Ich bin stolz auf das, was wir letztendlich gemacht haben, und alles passiert so, wie es soll. Aber es war schwierig.“

Bereuen würde sie "Fifty Shades of Grey" trotzdem nicht. Wenn sie aber zuvor gewusst hätte, wie "psychotisch" das Bevorstehende werden würde, hätte wohl keiner der Involvierten zugesagt, räumt sie ein. Dennoch fügt sie abschließend hinzu: "Es gibt Dinge, die ich immer noch nicht sagen kann, weil ich niemandes Karriere verletzen und niemandes Ruf schädigen möchte. Aber sowohl Jamie als auch ich wurden wirklich gut behandelt. [E. L. James] ist eine sehr nette Frau und sie war immer freundlich zu mir und ich bin dankbar, dass sie wollte, dass ich in diesen Filmen mitspiele.“

Also doch alles gut am Ende ...

