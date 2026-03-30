Sophie Turner bereitete sich gut ein Jahr für die Rolle der Action-Archäologin vor. "Seit Februar letzten Jahres trainieren wir acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche", verriet die "Game of Thrones"-Darstellerin kürzlich in der "Julia Cunningham Show".

Seit Jänner dieses Jahres steht Sophie Turner (30) für eine Serie als Computerspielheldin Lara Croft vor der Kamera. Doch nun muss sie pausieren: "Sophie Turner hat sich kürzlich eine leichte Verletzung zugezogen", teilte das verantwortliche Produktionsstudio Amazon MGM Studios gegenüber "Entertainment Weekly" mit. "Als Vorsichtsmaßnahme wurde die Produktion vorübergehend unterbrochen, damit sie sich erholen kann", heißt es in dem Statement. Und: "Wir freuen uns darauf, die Produktion so bald wie möglich wieder aufzunehmen."

Sophie Turner hat chronisches Rückenleiden

Beim Training habe sie entdeckt, dass sie an einem chronischen Rückenproblem leide, erzählte Turner in der Radiosendung. Außerdem habe sie gemerkt, "dass es viel einfacher ist, Muskeln aufzubauen, wenn man schon einmal in seinem Leben trainiert hat".

Dies sei bei ihr nicht der Fall gewesen. In ihrer Rolle als Sansa Stark in "Game of Thrones" war sie "diejenige, die verprügelt wurde, nicht diejenige, die austeilte", scherzte die Britin. "Es ist also ganz schön, zu lernen, wie man einen Schlag austeilt und nicht nur einsteckt."

Bei der "Lara Croft"-Adaption von Amazon handelt es sich um die erste nicht-animierte Serie mit der Videospiel-Ikone. Showrunnerin des Projekts ist "Fleabag"-Schöpferin Phoebe Waller-Bridge (40). Neben Sophie Turner spielen Sigourney Weaver (76) und Jason Isaacs (62) tragende Rollen. Einen Starttermin für die Serie von Amazon Prime Video gibt es noch nicht.

Hollywoodstar Angelina Jolie (50) hatte zuvor in zwei Filmabenteuern der Figur Leben eingehaucht - im 2001 erschienenen "Lara Croft: Tomb Raider" und im 2003 veröffentlichten "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens". 2018 übernahm Alicia Vikander (37) in dem Kinofilm "Tomb Raider" den Staffelstab.