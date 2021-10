"Drive My Car", Regie: Hamaguchi Ry ū suke

Hamaguchi ist heuer gleich mit zwei Filmen bei der Viennale vertreten. Neben "Guzen to sozo" ist einer davon die Filmadaption von Haruki Murakamis "Drive My Car". Es ist die ruhige Geschichte eines Mannes, der in der Gesellschaft der jungen Frau, die sein Auto fährt, Trost findet. So schlicht und so schön.

Spielzeiten: 29.10., 22.00 Uhr und 31.10., 21.00 Uhr