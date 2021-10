Viennale 2021: 5 Filme, über die alle sprechen werden

"Große Freiheit" von Sebastian Meise

Österreichs Hoffnung für den Auslandsoscar: Ein Häftling befindet sich auf der Suche nach menschlicher und körperlicher Nähe hinter Gittern. Franz Rogowski brilliert als wegen seiner Homosexualität verurteilter Gefangener – was in Deutschland übrigens bis in die späten 60er Jahre im Gesetz verankert war.

Der Kinostart von "Große Freiheit" ist in Österreich für den 19.11. geplant.

Spielzeiten:

29.10. 20:15 Uhr im Gartenbaukino (OmeU)

30.10. 15:15 Uhr im Stadtkino im Künstlerhaus (OmeU)