Den Viennale-Preis der "Standard"-Leserinnen und -Leser an ein Werk noch ohne Verleih in Österreich sicherte sich "Hokage" des japanischen Regisseurs Tsukamoto Shinya. Der Film erinnere mit "roher Erzählweise" und "beklemmender Atmosphäre" daran, dass Kriege "auch dann nicht zu Ende sind, wenn die Schlachten an den Fronten längst geschlagen wurden".

Der internationale Verband der Filmkritiker:innen entschied sich, den Fipresci-Preis heuer an "Savvusanna sõsarad" (Smoke Sauna Sisterhood) von Anna Hints zu vergeben. Der Dokumentarfilm, der Frauen bei traditionellen Rauchsauna-Treffen in Estland beobachtet und zuhört, besteche durch "außergewöhnliche Kameraarbeit und eine in Filmen selten erreichte Intimität".

Nicht zuletzt wurde auch wieder der Erste Bank Filmpreis, der einen Aufenthalt in New York City samt Werkpräsentation im Anthology Film Archive ermöglicht, verliehen. Er ging heuer an zwei Filme: Martha Mechows experimentellen Roadtrip "Die ängstliche Verkehrsteilnehmerin" und Adrian Goigingers Musikerfilm "Rickerl" mit Voodoo Jürgens in der Hauptrolle.