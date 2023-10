Aku wa sonzai shinai (Evil doesn't exist)

Nach seinem oscargekrönten "Drive My Car" legt Japan Erfolgsregisseur Ryūsuke Hamaguchi sein nächstes Werk vor, in dem er das Dorf Mizubiki unweit von Tokio porträtiert. Hier leben Takumi und seine Tochter Hana ein ruhiges, naturnahes Leben - bis die Bewohner:innen erfahren, dass ein Freizeitpark für Großstädter bei ihnen errichtet werden soll. Die Aussicht auf diese massive Veränderung droht das soziale Gefüge der Dorfgemeinschaft ins Wanken zu bringen. Eine Geschichte, die Hamaguchi in ruhigen, poetischen Bildern erzählt.

Spielzeiten:

23.10 um 16 Uhr in der Urania

24.10 um 18:15 Uhr im Gartenbaukino