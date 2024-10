Die 62. Viennale feierte am 29. Oktober 2024 ihren offiziellen Abschluss mit der Gala-Vorführung des Films "Dahomey" von Mati Diop. Nach den äußerst erfreulichen Besucher:innenzahlen des Vorjahres und dem diesjährigen vielversprechenden Vorverkauf lieferte das Festival sogar einer Steigerung im Vergleich zu 2023. In 13 Festivaltagen besuchten 75.800 Menschen Filmvorführungen der Viennale, was einer Auslastung von 76,3% entspricht.