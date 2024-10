Die 62. Viennale steht unter einem Bildmotiv, das aus dem Meer stammt: eine rote Alge namens "delesseria lancifolia" erinnert in ihrer Form an ausgebreitete Flügel und an das Sich-Emporschwingen. Vom 17. bis 29. Oktober sind auch für uns filmische Auschwünge möglich. Was uns genau erwartet, hat Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi nun bei der traditionellen Pressekonferenz zum Filmfestival verraten. Den vollständigen Programmkalender finde ihr hier! Wir wollen nun einige Highlights hervorheben.

Programm-Schwerpunkte Die brasilianische Filmemacherin Juliana Rojas wird bei der ihr gewidmeten Werkschau persönlich anwesend sein. In ihrem Schaffen treten scheinbar so gegensätzlichen Formen wie Horror, Musical oder Animation auf, sind sich aber in einem gleich: der experimentellen Abwendung vom Privileg des konventionellen realistischen Abbilds. Das mexikanische Colectivo Los Ingrávidos wurde 2012 als Reaktion auf ideologisch motivierte, medial flankierte Strategien der Unterdrückung gegründet.

Inspiriert von der historischen Avantgarde steht das Filmkollektiv für ein unabhängiges, experimentelles, wagemutiges Kino. Der Darstellung der japanischen Kolanialzeit im koreanischen Kino gilt das von Viennale und Korean Film Archive (KOFA) präsentierte Programm: Eine Reihe klassischer und überwiegend selten gesehener koreanischer Filme, die alle in der

ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts spielen, als das imperialistische Japan Kolonialherr auf der Halbinsel war. Das Filmarchiv Austria nimmt den 50. Todestag der Künstlerin Helene Thimig (1889 – 1974) zum Anlass, sich mit ihrer manch überraschende Haken schlagenden Filmlaufbahn zu beschäftigen.

Viennale Film Navigator erleichtert die Auswahl Zur Erleichterung der Programmplanung bieten sich der Filter beim Programmkalender und der Viennale Film Navigator an. Bestehend aus sechs Fragen zu Filmgeschmack, Vorlieben und Interessensschwerpunkten, unterstützt er uns bei der Erstellung eines ganz individuellen Spielplans und soll vor allem Spaß machen!

© Viennale Viennale Zentrale 2024 im Metro Kinokulturhaus

Viennale Zentralino Die Viennale Zentrale wird heuer etwas kleiner, dafür noch gemütlicher: Viennale Zentralino also. Im Obergeschoß des Metro Kinokulturhaus finden dieses Jahr Gespräche und Diskussionen mit Filmemacher:innen und Expert:innen rund um das Festivalprogramm statt. In angenehmer Lounge-Atmosphäre kann vor und nach den Veranstaltungen angeregt diskutiert und geplaudert werden. Für Kaffee und Drinks ist gesorgt. Freier Eintritt bei allen Veranstaltungen!

Das vollständige Rahmen-Programm findet ihr hier!

Tickets im Vorverkauf Vorverkaufsstart ist am 12. Oktober täglich von 10 bis 20 Uhr an der Vorverkaufsstelle Gartenbaukino. Per Telefon unter 01/526 594 769 und online auf viennale.at erworben werden. Die Registrierung für den Online-Verkauf ist hier bereits möglich. Registrierungen aus dem Vorjahr sind weiterhin gültig. Neu-Registrierungen bis Freitag, 11. Oktober 17 Uhr empfohlen.