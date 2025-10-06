Juliette Binoche als Stargast bei der Viennale 2025
Die Viennale freut sich, einen Höhepunkt des diesjährigen Programms bekannt zu geben. Das Festival, das vom 16. bis 28. Oktober 2025 stattfindet, wird die Schauspielerin Juliette Binoche als Stargast begrüßen.
Juliette Binoche zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des internationalen Kinos und begeistert seit den 1980er Jahren in zahlreichen außergewöhnlichen Rollen sowohl in europäischen wie in Hollywood-Produktionen. Für ihr stets neugierig-forschendes, schauspielerisches Schaffen wurde sie bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet. Bei der Viennale wird Binoche ihre erste Regiearbeit "In-I in Motion" präsentieren.
Worum geht es in "In-I in Motion"?
Ein Abenteuerfilm: 2007 unterbricht Juliette Binoche ihre Filmkarriere, um an der Seite des Tänzers Akram Khan eine Performance zu entwickeln. Die Schauspielerin hebelt gerne ihre Gewohnheiten aus. Aber die Choreografie über Anfang, Mitte und Ende einer Beziehung konfrontiert sie mit Grenzen und Ängsten. Angespornt von der strengen Choreografin Susan Batson, geraten die Proben zu einer Achterbahnfahrt der Entdeckungen, Zweifel und Durchbrüche. In ihrer ersten Regiearbeit blickt Binoche nun wachsam konzentriert auf die Erfahrung zurück, fremdes Terrain zu betreten. Wird ihr Körper zu der emotionalen, menschlichen Wahrheit finden, die diese Aufgabe verlangt? (Gerhard Midding/Viennale)