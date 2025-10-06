Die Viennale freut sich, einen Höhepunkt des diesjährigen Programms bekannt zu geben. Das Festival, das vom 16. bis 28. Oktober 2025 stattfindet, wird die Schauspielerin Juliette Binoche als Stargast begrüßen.

Juliette Binoche zählt zu den bedeutendsten Persönlichkeiten des internationalen Kinos und begeistert seit den 1980er Jahren in zahlreichen außergewöhnlichen Rollen sowohl in europäischen wie in Hollywood-Produktionen. Für ihr stets neugierig-forschendes, schauspielerisches Schaffen wurde sie bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet. Bei der Viennale wird Binoche ihre erste Regiearbeit "In-I in Motion" präsentieren.