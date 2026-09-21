Viennale 2026: Der heurige Trailer zeigt „Rain Set Action“

Hinter jedem Bild in einem Film steht die Möglichkeit eines anderen. Stehen viele. So wie hinter der Kamera auch nicht nur eine Person steht, sondern ein Team. Das ist der Grundgedanke zum heurigen Viennale-Trailer , der von Regisseurin Kelly Reichardt stammt. Die 1964 in Miami geborene Filmemacherin zählt seit Jahrzehnten zu den zentralen Vertreter:innen des unabhängigen US-amerikanischen Kinos. Mit der Viennale verbindet sie eine lange Geschichte; zahlreiche ihrer Filme waren hier zu sehen. Zuletzt war sie 2025 mit „The Mastermind“ im Programm vertreten – und genau zu diesem Film führt auch eine Spur des diesjährigen Viennale-Trailers zurück.

Kelly Reichardt über „Rain Set Action“

„Das Konzept besteht darin, den Drehprozess einer einzigen Einstellung zu zeigen“, sagt Kelly Reichardt über den zweiminütigen Film. „Diese spezielle Einstellung stammt aus einer Szene, die es letztlich nicht in die Endfassung von THE MASTERMIND geschafft hat. Bei jedem Durchgang werden Kleinigkeiten angepasst: Licht, Timing, Requisiten und Kostüm verändern sich. Außerhalb des Bildes herrscht geschäftiges Treiben der Crew wie in einem Bienenstock – die kollektive Arbeit, die nötig ist, um eine beiläufige, ungezwungene Atmosphäre entstehen zu lassen.“

„Ein kleiner Film, der der kollektiven Arbeit Tribut zollt – bestehend aus unzähligen Menschen und Details, die das filmische Schaffen tragen“, so Viennale Direktorin Eva Sangiorgi zum diesjährigen Festival-Trailer. „Kelly Reichardt ist zweifellos eine der originellsten Stimmen des heutigen Kinos, und ihre Arbeitsweise, getragen von einer großen Familie kreativer Weggefährten, ist ein Beispiel für pure Liebe zum Film. Mit dieser Geste erinnert sie uns daran.“

Der Viennale Trailer wird ab Donnerstag, 24. September 2026, in ausgewählten Kinos im Vorprogramm gespielt.

Die Viennale 2026 findet von 22. Oktober bis 3. November statt.