Viennale: 5 Filme, die man nicht verpassen sollte

Ein 17jähriges Mädchen aus Pennsylavnia ist ungewollt schwanger. Um eine Abtreibung vornehmen zu lassen, fährt sie mit ihrer Freundin nach New York und verliert sich im Dschungel der Großstadt. Eliza Hittman wirft einen einfühlsamen Blick in ein sogar heute noch polarisierendes Thema. Ihr gelingt es glaubhaft, das Leiden ihrer Hauptfigur zu zeigen, ohne sie dabei als naives Kind zu porträtieren. „Never Rarely Sometimes Always“ ist großes US-Kino abseits von Superhelden-Sequels und Actionblockbustern.

Vorstellungen:

24.10 20:30 im Gartenbaukino

25.10 20:30 im Votiv Kino

26.10 18 Uhr im Stadtkino

27.10 6:30 im Gartenbaukino

28.10 18 Uhr im Filmcasino