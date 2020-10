Viennale: Heimische Filmhighlights

Zwischen 22.10 und 1.11 werden in Wien die wichtigsten Filme des Kinojahres präsentiert. Langerwartete Arbeiten aus der ganzen Welt feiern ihre Österreich-Premieren und werden auf Grund der beschränkten Sitzplätze in den einzelnen Kinos, bis zu fünf Mal im laufe des Festivals gezeigt werden. Neben dem Berlinale Gewinner "There is no Evil“ und dem Venedig Gewinner "Nomadland“ werden auch zahlreiche österreichische Produktionen das erste Mal vor dem heimischen Publikum aufgeführt. Wir liefern einen Ausblick auf die mit Spannung erwarteten Projekte österreichischer Filmschaffender.