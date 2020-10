Viennale 2020: Das gesamte Programm

Österreich-Premieren

Neben vielen anderen prämierten werden die Gewinnerfilme beider wichtiger A-Festivals, die heuer stattfinden konnten, zu sehen sein: "Sheytan Vojud Nadarad" von Mohammad Rasoulof (Goldener Bär, Berlin) und "Nomadland" von Chloé Zhao (Goldener Löwe, Venedig). Aber auch weniger Bekanntes wird zu sehen sein, wie "Ping Jing" von Song Fang, der tiefgehende Emotionen erkundet, oder "Shirley" von Josephine Decker, in dem die seelischen Qualen erforscht werden, die die unkonventionellen Protagonistinnen einander zufügen. Außerdem gibt es einige Entdeckungen zu machen, wie "Ma Ma He Qi Tian De Shi Jian" von Li Dongmei, der den Raum der Erinnerungen sondiert, oder "Los Conductos" von Camilo Restrepo, in dem die Vergangenheit Gespenster hervorbringt, oder "My Mexican Bretzel" von Nuria Giménez, der eine Verknüpfung mit Themen und Formen der diesjährigen Retrospektive herstellt. All dies sind Filme, die sich der Vergangenheit gewiss sind und die in die Zukunft weisen. Mit ihren Zielsetzungen, ihren (politischen) Implikationen und ihren Formen.