Viennale Tag 1: Melancholische Frauen und Nostalgische Männer

ADN

Obwohl sie als Schauspielerin und Regisseurin eine ausgesprochen singuläre Figur ist, erzählt Maïwenn Filme gern im Plural. Sie liebt die Vielstimmigkeit der Blickwinkel und Temperamente. Disharmonien sind in ihren Ensemblefilmen vorprogrammiert; zumal, wenn es um Familien geht: Das Gemeinsame kann auch trennen, spalten. Jeder Angehörige trauert auf eigene Weise, als der Vater beziehungsweise Großvater in “ADN” stirbt, aber trotzdem kommt dbaei der Humoar auch nicht zu kurz. Der Großvater bildete das Rückgrat der algerisch- französischen Familie: stolz auf seine maghrebinische Herkunft und ebenso stolz, Franzose zu sein. “ADN” ist die schönste Überraschung, die ein Filmfestival seinem Publikum am ersten Tag bieten kann. Nicht verpassen!

Vorstellungen:

27.10 18:30 Urania

29.10 18 Uhr Votiv Kino

30.10 18 Uhr Filmcasino