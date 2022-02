"Vier Jahre": Kölner-"Tatort"-Premiere im ORF am 6. Feber

"Tatort" auf zwei Zeitebenen

Regisseur Torsten C. Fischer gelingt es, die beiden Zeitebenen in "Vier Jahre" geschickt miteinander zu verweben. Die Geschehnisse von "jetzt" und "damals" fließen zunehmend ineinander, ohne aber die Zuschauer zu verwirren. Zugunsten der Protagonisten treten die altgedienten Stars des Kölner "Tatort"-Krimis, Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär, in dieser Folge an den Rand.

Die Kommissare Ballauf und Schenk sind fast nur Statisten und stehen staunend in der glitzernden Schauspielwelt. "Sie waren doch Schauspieler, Sie spielen uns doch hier was vor", wirft Ballauf dem geständigen Stark einmal vor. Was ist gespielt und was ist echt? Dank großartiger Darsteller hält die Folge dauerhaft die Spannung - bis zur unvorhersehbaren Auflösung.

Die Kölner "Tatort"-Folge "Vier Jahre" ist am 6. Feber um 20:15 auf ORF 2 zu sehen.