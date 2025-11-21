Vier "Stranger Things"-Stars in Berlin mit Demogorgon

Kurz vor dem Start der finalen "Stranger Things"-Staffel haben Darsteller aus der Serie der deutschen Hauptstadt einen Besuch abgestattet. Finn Wolfhard (22), Gaten Matarazzo (23), Caleb McLaughlin (24) und Noah Schnapp (21) nutzten ihren Berlin-Aufenthalt für einen Abstecher zum Teufelsberg - einer ehemaligen Abhörstation der US-Geheimdienste aus den Zeiten des Kalten Krieges. Am 19. November 2025 posierten die vier Darsteller dort - gemeinsam mit einem Demogorgon - für Fotos.

Die historische Anlage diente ab den 1970er-Jahren der Überwachung des Warschauer Pakts und wurde bis Anfang der 1990er-Jahre betrieben, bevor sie zum Hotspot für Street Art wurde und schließlich 2018 unter Denkmalschutz kam. Sie ist ein wichtiges Denkmal des Kalten Krieges.

Am Vorabend trafen die vier zudem im Hangar 7 des ehemaligen Flughafens Tempelhof auf rund 600 Fans, um den Start der fünften und letzten Staffel der Erfolgsserie zu feiern. Netflix brachte die Welt von Hawkins und dem Upside Down somit nach Berlin.