Als Neustart unter den Reality-Shows überzeugte das Programm "Villa der Versuchung" in Sat.1 vom Start weg, auch wenn das letztliche Preisgeld für Siegerin Jasmin Herren (46) mit nur 9.199 Euro eher spärlich ausfiel. Die Einschaltquoten stimmten jedoch für Sat.1, weshalb es nicht überrascht, dass der Münchner Privatsender auch eine weitere Staffel ausstrahlen wird.

Zuschauerinnen und Zuschauer können sich im Jahr 2026 auf neue Ausgaben von "Villa der Versuchung" freuen, erklärte ein Sendersprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur spot on news. Wann genau mit der neuen Ausgabe der Reality-Show zu rechnen ist, steht gegenwärtig noch nicht fest. Die erste Staffel feierte im Juli dieses Jahres in Sat.1 Premiere, das Finale flimmerte Ende August über die Bildschirme. Auch ist noch nicht offiziell bestätigt, welche Prominenten teilnehmen werden und ob Moderatorin Verona Pooth (57) zurückkehren wird.

Darum geht es in "Villa der Versuchung"

In der ersten Staffel von "Villa der Versuchung" zogen 14 Stars wie Siegerin Jasmin Herren, TV-Casanova Gigi Birofio (26) oder Jimi Blue Ochsenknecht (33) in eine thailändische Villa ein. Das Besondere an dem Format: Die Promis erwartet kein glamouröser Aufenthalt mit weichen Betten und Kulinarik, sondern harte Schlafunterlagen und spärliche Essensrationen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben jedoch die Möglichkeit auf Luxus und mehr Annehmlichkeiten. Diese Versuchungen kosten jedoch, sodass das Preisgeld immer schmilzt, wenn einer der Kandidaten schwach wird. Oder wie es Moderatorin Verona Pooth noch vor Sendungsstart auf den Punkt brachte: "Wie im wahren Leben: Alles hat seinen Preis."