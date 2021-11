Abgang aus dem Team mit Spin-off

Dwayne Johnson war seit "Fast and Furious Five" Teil der Film-Serie rund um schnelle Autos. Er spielte den US-Agenten Luke Hobbs. Nach "Fast & Furious 8" (2017) folgte der Abgang. Ex-Wrestler John Cena übernahm in "Fast & Furious 9" als neue Figur inoffiziell sozusagen die Rolle von Dwayne Johnson, währnen der gemeinsam mit Jason Statham seinen eigenen Spin-off "Hobbs & Shaw" gestartet hatte.

Diesel schrieb in seinem Brief weiter: "Du musst kommen, lass das Franchise nicht im Stich, du hast eine wichtige Rolle zu spielen. Hobbs kann von niemand anderem gespielt werden." Ob "The Rock" sich davon überzeugen lässt? Eine Antwort stand zunächst aus.

Die "Fast & Furious"-Reihe soll mit zwei Filmen enden. Der erste Teil, "Fast & Furious 10", soll 2023 erscheinen.