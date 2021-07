Hart aber herzlich?

Diesel hatte zunächst in einem Statement erklärt, er habe Johnson bei ihrer Zusammenarbeit mit "liebevoller Stenge hart aber herzlich" motivieren wollen, damit "The Rock" eine darstellerische Höchstleistung ablieferte.

Diese Methode scheint aber nicht gut geklappt zu haben und Johnson wollte daraufhin mit Diesel nicht mehr vor der Kamera stehen. So erklärt sich auch die "Fast & Furious"-Auskoppelung "Hobbs and Shaw", in der Jason Statham eingesprungen ist.