"Virgin River"-Cliffhanger: Wie geht es in Staffel 4 weiter?

Nachdem Jack (Henderson) am Ende der zweiten Staffel fast gestorben wäre, scheint das Ende der aktuellsten Staffel auf Netflix fast banal: Mel (Breckenridge) ist schwanger.

Das Problem daran: Sie weiß nicht, ob Jack der Vater ist – oder ihr verstorbener Ehemann, mit dessen Samen sie ihre Eizellen befruchten ließ, als sie und Jack in der Mitte der dritten Staffel kurze Zeit getrennt waren.

"Sie will unbedingt ein Baby, deshalb ging sie in die Fruchtbarkeitsklinik. (...) Das ist ein großer Schritt", so Breckenridge im Interview. "Ich habe schon viel erlebt und was mir dabei auffiel, ist, dass Leute unter extremen Bedingungen nicht mehr klar denken. Also macht es meiner Meinung nach Sinn, dass sie sich so entschieden hat. Sie hat nicht geglaubt, dass Jack zu ihr zurückkommen wird", erklärte sie die Hintergründe detaillierter.

Breckenridge fügte hinzu, dass sie bereits wisse, was die DrehbuchautorInnen für die vierten Staffel planen, sie jedoch ihre eigene Meinung habe. "Ich hoffe, dass es Jacks Baby sein wird", fuhr sie fort. Andernfalls wäre es "extrem kompliziert" und von Jack "zu viel verlangt".