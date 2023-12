Wie reagiert Mels Vater auf sie?

Leider ist Mels Vater keineswegs so erfreut, sie zu sehen, wie sie selbst. Anstatt seine Tochter freudig in die Arme zu schließen, sagt er ihr, dass er nicht der Mann ist, für den sie ihn hält. Als sie seine Trophäe der Holzfällerspiele 1976 sieht, weiß sie jedoch, dass er lügt und dass er einfach nicht in ihrem Leben sein will.

Sie findet sich mit seiner Reaktion ab und freut sich darüber, immerhin ihren Ersatzvater Doc in ihrem Leben zu haben. Doch in der letzten Szene taucht Everett bei Mel und Jack auf, um sich zu erklären. Er war am Boden zerstört, als Mels Mutter starb und Mel, die das absolute Ebenbild ihrer Mutter ist, hat ihn ihren Tod wieder durchleben lassen. Doch nun möchte er für sie da sein, als ihr Vater.

Bevor die Staffel endet, liefert sie Zuschauer:innen noch einen Cliffhanger, denn Everett sagt "Außerdem muss ich dir etwas Wichtiges sagen". Was dieses "wichtige Etwas" ist, werden wir scheinbar erst in der nächsten Staffel erfahren. Solange müssen wir uns also in Geduld üben.