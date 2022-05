"Virgin River": Staffel 5 wird sich verzögern

Interessens-Konflikt zwischen "This Is Us" und "Virgin River"

Die Verzögerung komme auch dadurch zustande, dass Breckenridge zugleich an der Serie "This Is Us" als Darstellerin beschäftigt sei. Dort hat sich eine wichtige Entwicklung ergeben, da Sophie und Kevin zusammenkommen sind. Die Schauspielerin fährt fort, dass diese Arbeit an zwei verschiedenen Projekten immer wieder zu Zeitkonflikten geführt habe.

Die Netflix-Serie basiert übrigens auf den "Virgin River"-Büchern von Robyn Carr, von denen bereits über ein Dutzend veröffentlicht wurden. Allzu weit in die Zukunft blicken sollten wir aber auch nicht, da sich die Fans zunächst einmal auf Staffel 4 freuen dürfen. Darin wird sich für Mel eine folgenschwere Entscheidung anbahnen, die mit einer Schwangerschaft zusammenhängt.

Staffel 4 soll im Sommer 2022 erscheinen. Die fünfte Staffel wird dann vermutlich 2023 auf Netflix starten.