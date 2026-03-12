"Virgin River" ist zurück: Basierend auf Robyn Carrs beliebter Buchreihe begeistert die Netflix-Serie seit 2019 ihre Fans. Ein Ende ist nicht in Sicht. Noch vor dem Start von Staffel 7 am 12. März verkündete der Streamingdienst, dass es auch eine achte Staffel geben wird. Dabei haben die beiden Protagonisten am Ende der vergangenen Staffel endlich ihr Happy End gefeiert. Mel Monroe, gespielt von Alexandra Breckenridge (43), eine Krankenschwester und Hebamme, kam zu Beginn der Serie aus Los Angeles in die Kleinstadt Virgin River. Dort verliebt sie sich in Jack Sheridan (Martin Henderson, 51), einen Barbesitzer und Veteranen. Nach vielen Höhen und Tiefen sind sie am Ende von Staffel 6 vor den Traualtar getreten.

Hier ließ Staffel 6 die Zuschauer zurück Aber ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende. Denn Mel und Jack könnten Eltern werden. Das Paar wünscht sich schon seit einiger Zeit eine Familie. Im letzten Staffelfinale und auch im Trailer für die zehn neuen Folgen wird klar: Die beiden wollen das Baby von Marley (Rachel Drance), einer Patientin von Mel, adoptieren. Dem Vorschau-Clip nach zu urteilen bahnt sich dadurch ein weiteres Drama an - die letzte Entscheidung über die Adoption scheint noch nicht gefallen zu sein. Am Ende der sechsten Staffel blieb zudem das Schicksal von Charmaine (Lauren Hammersley) ungewiss. Sie war nicht zur Hochzeit aufgetaucht. Jack zog los, um nach seiner Ex-Freundin und ihren Zwillingen zu sehen und findet ein verwüstetes Haus vor.

Verliert Doc seine Praxis? Eine weitere Geschichte, die der Teaser von Staffel sieben anreißt, ist der Versuch von Doc (Tim Matheson), das Vertrauen der Stadt zurückzugewinnen. Zuletzt war seine Praxis in Gefahr. "Einige von euch hatten das Vertrauen in mich verloren, aber euer Arzt zu sein, ist für mich etwas Persönliches", sagt er in dem Clip. Brady (Ben Hollingsworth) scheint sich unterdessen Brie (Zibby Allen) wieder weiter anzunähern, während Kaia (Kandyse McClure) ihre Beziehung zu Preacher (Colin Lawrence) überdenkt. Lizzie (Sarah Dugdale) und Denny (Kai Bradbury) kümmern sich unterdessen um ihr gemeinsames Baby. In der neuen Staffel von "Virgin River" werden damit viele der Hauptdarsteller der Serie zurückkehren, auch Marco Grazzini als Mike, der sich im Liebesdrama mit Brie und Brady befindet, und Annette O'Toole als Docs Ehefrau Hope sind wieder mit dabei.

Drei neue Stars für die Serie Neu hinzukommen wird US-Medienberichten zufolge Sara Canning ("Vampire Diaries") als Victoria, eine ehemalige Polizistin, die nun als Ermittlerin für eine Behörde im Gesundheitswesen arbeitet. Sie kommt nach Virgin River, um Docs Praxis zu überprüfen, doch ihr Besuch führt auch zu einem unerwarteten Wiedersehen, heißt es vorab. Cody Kearsley ("Riverdale") wird außerdem Clay spielen, "einen Mann, der auffällt, wenn er einen Raum betritt" und "Erfahrung im Rodeo-Zirkus hat". Er möchte wieder Kontakt zu seiner Schwester aufnehmen, mit der er in einer Pflegefamilie aufgewachsen ist. Der Schauspieler Austin Nichols ("John From Cincinnati") soll außerdem als mysteriöse Figur aus Mels Vergangenheit auftreten. Mark Ghanimé, der in "Virgin River" die Rolle des Cameron spielte, wird in Staffel sieben laut "Deadline" dagegen nicht als Mitglied des Hauptcasts zurückkehren.