"The Virtuoso"-Trailer: Anthony Hopkins gibt Mord-Aufträge

Schauspieler sind keine Auftrags-Killer

Es hat in Hopkins' Karriere ja immer wieder so ausgesehen, als würde er manche Aufträge nur annehmen, weil er dringend Geld benötigt. Zum Glück endet hier die Parallele zwischen Schauspieler und Auftrags-Killer auch schon wieder, denn Darsteller können uns in misslungenen Filmen höchstens die Nerven töten, aber wir bleiben immerhin am Leben.

"The Virtuoso" wird in den USA am 20. April in die Kinos kommen. Ein Kino-Start in Österreich ist eher unwahrscheinlich, doch eine Streaming-Option wird sich bestimmt finden.