VIS – Vienna Shorts 2021 wird zum Hybrid-Festival

Spezial-Programme auch zum Thema Pandemie

In eigens thematisch zusammengestellten Programmen widmet sich das Festival gemeinsam mit drei Partnerfestivals dem Thema Solidarität. In vier Late-Night-Programmen wird dem Genre-Film in seinen schönsten Spielformen gefrönt. Und aus mehreren Blickwinkeln – teils humorvoll, teils sehnsüchtig – werden auch der Umgang mit bzw. die Folgen der Pandemie beleuchtet.

Außerdem hat VIS erst kürzlich eine eigene Streaming-Plattform gestartet, die bis 30. Juni 2021 täglich neue Filme bietet.