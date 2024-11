Fans der Telenovela "Sturm der Liebe" dürfen sich auf ein neues Gesicht freuen. Vivien Wulf (30) soll ab 20. Februar in der Rolle der "selbstbewussten Erbin eines Edelsteinunternehmens" zu sehen sein. Die Schauspielerin wird einer Mitteilung zufolge in der Serie (montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten) als Larissa Mahnke auftreten, die es an den Fürstenhof verschlägt.