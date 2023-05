Darum ging es in "Voll auf die Nüsse"

Vince Vaughan spielte vor knapp zwanzig Jahren Peter La Fleur, den Besitzer eines kleinen Fitnessstudios. Als er die Miete nicht mehr bezahlen kann, will sein großkotziger Konkurrent White Goodman (Ben Stiller, 57) seinen Laden übernehmen.

Peter muss in kurzer Zeit 50.000 Dollar auftreiben. Deshalb meldet er sich und ein paar Loser-Kunden seines Studios bei einem Dodgeball-Turnier an. Bei dem Wettbewerb in der Völkerballvariation in Las Vegas gibt es genau die Summe zu gewinnen. Um zu verhindern, dass Peter das Geld gewinnt, meldet White Goodman selbst ein Team an - gespickt mit Dodgeball-Stars.

"Dodgeball" (Originaltitel) wurde auch durch zahlreiche Gaststars zum Kultfilm. Vorbei schauten unter anderem von William Shatner (92), Chuck Norris (83) als er selbst und David Hasselhoff (70) als Trainer des deutschen Teams.