"Vought Rising": Trailer zum "The Boys"-Spin-off

Gerade erst ist die satirische Superhelden-Serie "The Boys" mit Staffel fünf zu Ende gegangen. Schon steht der Nachfolger in den Startlöchern. Amazons Streamingdienst Prime Video hat den ersten Teaser-Trailer zu "Vought Rising" veröffentlicht, einem Prequel zu "The Boys", das im Jahr 1950 spielt. Rückkehrer aus der Mutterserie und neue Gesichter sind darin zu sehen.

Soldier Boy und explodierende Eingeweide

So kreuzt etwa Fan-Liebling Soldier Boy (Jensen Ackles, 48) auf, der sich gerade in der fünften Staffel von "The Boys" zu einem regelrechten Szenendieb entwickelt hat. Durch das V-One, das ihm übermenschliche Kräfte verleiht, altert er nicht - und sieht deshalb schon im Jahr 1950 so aus wie später in "The Boys".

"Wenn du gerade an etwas arbeitest, kann ich vielleicht helfen. Ich will für die Fahne kämpfen. Ich will ein Held sein", sagt Soldier Boy im Trailer. Auch zu sehen ist im Vorschauvideo "The Boys"-Darstellerin Aya Cash (43), die in der Mutterserie als Stormfront bekannt war, doch eigentlich schon viel älter ist und Clara Vought heißt.

Neben der Epoche der 1950er Jahre zeigt der Trailer jedoch auch den gleichen hohen Grad an Gewalt und expliziten Szenen, der auch "The Boys" auszeichnete. Vermutlich wird im Video Testobjekten V-One injiziert, was meist tödlich für die armen Seelen ausging. So explodieren dann auch etliche Körper, es spritzen Blutfontänen.