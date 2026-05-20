Es musste ja schließlich so weit kommen: In "Blut und Knochen", Folge 8 der fünften "The Boys"-Staffel, findet endlich der Entscheidungskampf zwischen Team Homelander und Team Butcher statt. Wir wollen euch dieses Ende erklären und verraten, wer es schafft, aus dem großen Gemetzel lebend hervorzugehen. Welche Schicksale erwarten also unsere Hauptfiguren im Finale?

© Amazon Prime Video Szene aus "The Boys"

Homelanders Vergöttlichung Die Homelander-Gegner haben am Ende von Folge 7 ein wichtiges Teammitglied verloren und so startet die letzte Episode mit Frenchies Begräbnis, bei dem eine gebrochene und wieder verstummte Kimiko in der ersten Reihe steht. Durch Homelanders inzwischen völlig abgehobenen Größenwahn zeichnet sich ein anderes Großereignis ab, eingeleitet durch die vollmundige Werbeankündigung: "Live aus dem Weißen Haus: Homelander startet das Universum neu". Bei der öffentlichen Verkündung seiner angeblichen Heiligkeit soll "die Spreu vom Weizen getrennt werden", indem Hellseher herausfinden, wer nicht an Homelanders Göttlichkeit glaubt. Diese Personen sind dann Todeskandidaten und ein landesweites Blutbad steht bevor. Wie kann man diesen Monsterkotzbrocken noch stoppen, wo er doch mittlerweile durch die Injektion des alten V-One-Mittels praktisch unsterblich geworden ist? Kimiko ist nun die größte Hoffnung im Kampf gegen den mächtigen Tyrannen – immerhin sondert ihr Körper nach Frenchies Experimenten eine hohe Dosis an radioaktiver Strahlung ab, die Homelander zum Verhängnis werden soll. Butcher und seine Verbündeten wollen durch einen Geheimtunnel ins Weiße Haus eindringen.

Was passiert mit Homelander? Es kommt im Oval Office zu einem erbitterten Kampf zwischen Homelander, Butcher und Kimiko, während durch eine Liveschaltung ganz Amerika dabei zusehen kann. Als auch Homelanders Sohn Ryan dazustößt, der seinen Vater verachtet, wird es richtig heftig. Bis schließlich Kimiko als lebende Bombe detoniert. Der Effekt ist beeindruckend: Homelander hat ebenso wie alle anderen Supes in dem Raum seine Kräfte verloren und wird nun durch Butcher hemmungslos verdroschen, während das große Publikum diese Erniedrigung mitverfolgt. Danach macht Butcher ernst und durchbohrt mit seiner Brechstange den Kopf des um Gnade bettelnden Feindes. Das ist also die finale Konfrontation, die sich über fünf Staffeln hinweg vorbereitet hat. Eigentlich kann sie der aufgestauten Erwartungshaltung kaum gerecht werden und alles wirkt fast beiläufig. Homelander akzeptiert seinen Machtverlust viel zu rasch und schaltet in den Unterwürfigkeits-Modus um. Aber es ist auch klar, dass nun alles schnell gehen muss.

Was passiert mit Nebenfiguren wie The Deep, Sister Sage und Ashley? Auch das Schicksal eines besonders tief gesunkenen Homelander-Lakaien entscheidet sich, denn zeitgleich liefern sich The Deep und Starlight am Meeresufer einen Fight. Als der Fischmann im Meer landet, wird er von rachsüchtigen Meerestieren massakriert - er stirbt also durch seine früheren Freunde. Sister Sage versuchte zuvor die verzweifelte Kimiko durch eine Provokation aus der lähmenden Trauer zu holen und verlor durch diese Aktion ihre Superintelligenz, worüber sie höchst erfreut ist und fortan ihre eigenen Wege geht. Ashley Barrett hat sich inzwischen durch Skrupellosigkeit zur Präsidentin des Landes aufgeschwungen. Ihr zweites Gesicht, das sich auf ihrem Hinterkopf befindet, ist vorübergehend eingeschnappt und schweigt beharrlich. Doch insgeheim arbeitet sie gegen Homelander und hilft Butchers Team, als dieses in einen Hinterhalt geraten ist. Nach Homelanders Tod stellt sie sich als Heldin dar und will Präsidentin bleiben, wird aber des Amtes enthoben.

Was passiert mit Butcher? Ryan erteilt Butcher eine Absage, als der ihm anbietet, gemeinsam ein neues Leben anzufangen – und gleich darauf muss Butcher noch einen zweiten Schock verkraften: Sein geliebter Hund Terror ist tot. Das bringt ihn zu einer extremen Reaktion: Er will jenes Virus freisetzen, das weltweit alle Supes töten würde. Hughie versucht Butcher zu stoppen und spürt ihn im Vought-Firmensitz auf. Das Virus befindet sich im Wasser der Sprinkleranlage und Butcher würde nicht zögern, es freizusetzen, doch bevor er das tun kann, wird er von Hughie erschossen. Am Ende der allerletzten Folge steht also - wie zu ihrem Beginn - erneut ein Begräbnis. Hughie und Starlight ziehen danach los zu einem Oben-Ohne-Steakhouse, Kimiko fährt nach Frankreich , Mother's Milk heiratet seine Exfrau erneut.

Was wird aus Hughie und Starlight? Damit könnte eigentlich alles vorüber sein, doch es gibt noch einen Nachsatz: Der neue Präsident ruft Hughie an und bietet ihm die Leitung des reaktivierten Büros für Supe-Angelegenheiten an, das gegen neue Vought-Machenschaften vorgehen soll. Hughie lehnt mit der Begründung ab, dass er bereits ein Privatunternehmen habe. Wir sehen, dass er einen Elektromarkt gegründet hat, hinter dessen Verkaufstheke eine schwangere Starlight steht. Wenn über Polizeifunk allerdings eine Notfallmeldung reinkommt, startet Starlight noch immer als rettende Superheldin durch. Ach ja, da gibt es auch noch jenes Nachwuchsteam, das wir aus "Gen V" kennen – allen voran Marie Moreau, die ja über gleichwertige Superkräfte wie Homelander verfügen sollte. Doch Starlight bringt diese Mädchen dazu, den Rückzug anzutreten und sich zu verstecken. Das stellt eine der größten Überraschungen in dieser Staffel dar, denn wozu wurden diese Nachwuchshoffnungen in der Parallel-Serie aufgebaut – nur, um nun wieder in der Versenkung zu verschwinden?