Von "DHDL" bis "Sing meinen Song": Diese Formate bekommen eine neue Staffel

Darüber hinaus hält der Sender an einigen seiner bereits bestehenden Erfolgsformate fest. So wird es 2024 neue Staffeln von "First Dates Hotel" mit Roland Trettl (51) sowie von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" geben. Ab Herbst 2023 laufen die neuen Folgen von "Die Höhle der Löwen". Außerdem flimmert am 4. Juli 2023 um 20:15 Uhr ein Promispezial von "Guidos Deko Queen" über die TV-Bildschirme.