"GNTM" 2023: Wer ist raus? Diese Models mussten gehen

Am nächsten Tag zeigte sich L.A. allerdings von einer anderen Seite: der Himmel dunkel, der Regen stetig, der Nebel dicht. Dabei stand doch das erste Shooting an - und das bot eine Überraschung: Heidi Klum wollte erstmals selbst auf den Auslöser drücken.

Jene Models, die Heidi dabei nicht überzeugen konnten, hatten am nächsten Tag mit einem Walk am Venice Beach in einem Replikat von JLos legendärem Dschungel-Kleid die Chance, die Modelmama doch noch umzustimmen. Theoretisch – denn es gab ein großes Problem. Während die Mädchen von dem Topmodel Elsa Hosk (34) laufen lernen, kippt draußen das Wetter. So extrem, dass der Entscheidungs-Walk abgebrochen werden muss.

Diese Woche musste also kein Model gehen.

"Germany's Next Topmodel" ist derzeit immer donnerstags um 20:15 auf ProSieben zu sehen.