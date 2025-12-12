Wake Up Dead Man: Das sind die 9 Verdächtigen im Knives Out-Film

Daniel Craig ermittel in "Wake Up Dead Man" wieder als Meisterdetektiv Benoit Blanc. Schauplatz des dritten Falles auf Netflix ist Our Lady of Perpetual Fortitude ("Unsere Liebe Frau der Ewigen Stärke"), eine kleine Kirche im Norden des Bundesstaates New York. Und Bald passiert ein Mord. Doch wer sind die handelnden Personen, die natürlich alle zu den Verdächtigen zählen? Im folgenden Artikel wollen wir euch diese 9 Figuren kurz näher vorstellen.

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Der erste Verdächtige: Priester Duplenticy Jud Duplenticy ist ein Boxer, der zum Priester wurde und zum Christentum fand, nachdem ihn im Ring eine Tragödie ereilt hatte. Sein Darsteller Josh O’Connor schildert in den Presseunterlagen seine erste Reaktion auf das Drehbuch: "Ich war völlig überwältigt. Es war witzig, spannend und unerwartet. Rian überrascht mich immer wieder. Ich fand Juds Entwicklung und die religiöse Vorstellung, die er verkörpert, großartig: einen liebenden Gott im Gegensatz zu einem furchteinflößenden. Das war wirklich interessant und relevant. Mir gefällt die Geschichte der Erlösung."

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Die zweite Verdächtige: Martha Delacroix Martha Delacroix' Treue zu "Unserer Lieben Frau von der Immerwährenden Stärke" ist beispiellos, und sie wird von der Priestergeneration der kleinen Dorfkirche seit langem hoch geschätzt. Wir erleben Glenn Close in dieser Rolle und sie sagt über ihre Erfahrungen mit dem Regisseur: "Die Zusammenarbeit mit ihm ist wirklich ein Traum. Er liefert wunderbare, detaillierte Ideen, wie man etwas verändern oder ausprobieren kann. Er hat einen wunderbaren Sinn für Humor. Sein Lachen ist ansteckend und verrückt. Er ist freundlich. Er versteht etwas von Schauspielkunst und kommuniziert hervorragend mit seinen Schauspielern. Das bereichert jede Figur ungemein."

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Die dritte Verdächtige: Polizeichefin Scott Geraldine Scott ist die örtliche Polizeichefin – aber schließt sie das etwa von den Verdächtigen aus? In einem Whodunit-Krimi ganz sicher nicht! Darstellerin Mila Kunis schwärmt von Johnson: "Rian ist fantastisch – er ist super vorbereitet und detailverliebt. Das Büro meiner Figur ist zum Beispiel voll mit Dingen, die er witzig findet. Er hat jedes Detail des Drehbuchs geschrieben, daher kennt niemand die Geschichte besser als er. Das ist alles sein Werk."

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Der vierte Verdächtige: Arzt Sharp Nat Sharp ist ein Arzt aus der Gegend, der sich in einer Krise befindet. Darsteller Jeremy Renner charakterisiert diese Figur folgendermaßen: "Nat beginnt, seinen Glauben infrage zu stellen. Seine Frau hat ihn verlassen, die Kinder sind ausgezogen, und das stürzt ihn in eine Abwärtsspirale."

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Die fünfte Verdächtige: Anwältin Draven Vera Draven, eine erfolgreiche Anwältin, hatte nach ihrem Jura-Studium große Träume, die sich jedoch zerschlugen, als sie auf Wunsch ihres Vaters dessen Kleinstadtkanzlei übernahm. Schauspielerin Kerry Washington sagt über ihre Rolle: "Nachdem ich das Drehbuch gelesen hatte, rief ich Rian an und sagte: 'Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, wie man Vera darstellen könnte. Was genau erwartest du von mir?' Rians Antwort gefiel mir sehr. Er sagte: 'Ich möchte, dass du ihrem Schweigen diese glühende Intensität verleihst. Es muss eine echte Intensität hinter ihren Augen liegen. Sie muss ein Rätsel sein.' Ein Rätsel im Rätsel zu spielen, macht wirklich Spaß."

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Der sechste Verdächtige: Autor Ross Lee Ross ist ein beliebter Science-Fiction-Autor, der sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat. Schauspieler Andrew Scott fasst die für ihn wichtigsten Themen aus diesem Film zusammen: "Was alle Menschen auf der Welt vereint, ist die Ungewissheit darüber, was nach dem Tod mit uns geschieht. Fragen nach dem Glauben, Gott und dem Sinn unseres Daseins beschäftigen das Publikum seit jeher und eignen sich hervorragend für das Krimi-Genre. Rian spricht subtile Dinge im Zusammenhang mit diesen Konventionen an – Glaube, Kirche, Staat, Fanatismus –, die nicht weniger wichtig sind, nur weil wir sie mit subtiler Finesse betrachten. Das erfordert wahres Können; Komödie ist schwer."

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Die siebte Verdächtige: Cellistin Vivane Simone Vivane war einst eine Weltklasse-Cellistin, doch ihre Karriere erlitt ein jähes Ende, als chronische Schmerzen aufgrund einer Nervenerkrankung sie daran hinderten, ihr geliebtes Instrument zu spielen. Darstellerin Cailee Spaeny erzählt, wie sie die Arbeit an einem Filmset von Rian Johnson empfunden hat: "Seine Ausdrucksweise und seine Liebe zum Kino sind so spürbar, dass jeder einzelne Drehtag zu einem freudigen Erlebnis wird. Es erinnert mich daran, dass Filmemachen ein Fest für Menschen, Kino und das Geschichtenerzählen ist. Jede Rolle, die er mir in dieser Welt anvertraute, hätte mich begeistert."

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Der achte Verdächtige: Politiker Draven Cy Draven, ein "Hashtag-Staatsmann", ist jemand, dessen politische Träume größer sind als seine Anhängerschaft. Über die Vorbereitung auf seine Rolle verrät Darsteller Daryl McCormack: "Cy ist ein verachteter junger Mann mit Ehrgeiz, aber wenig Orientierung. Ich habe mich intensiv mit Wahlen und Kandidateninterviews auseinandergesetzt, mit all dem, was Politiker tun, um die Massen zu gewinnen, und mit der Hysterie, die damit einhergehen kann. Irgendetwas an ihm ist moralisch verwerflich oder leer. Cy scheint zu mehreren Dingen Stellung zu beziehen, die sich eigentlich widersprechen."

© 2025 Netflix, Inc. Charakterposter zu "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Der neunte Verdächtige: Gärtner Holt Samson Holt ist der langjährige Gärtner von Our Lady of Perpetual Fortitude. Gespielt wird er von Thomas Haden Church, der über seine Rolle sagt: "Die Figur hat mich sehr fasziniert und sie umgibt eine gewisse Aura. Samson ist sehr ruhig, aber immer präsent. Seine Verbindung zur Kirche reicht über Generationen zurück: Sein Großvater war Gärtner, sein Vater und nun er selbst. Deshalb beschützt er Monsignore Wicks, Martha und alles, wofür die Kirche steht. Aber er ist nicht unbedingt religiös." "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ist ab 12. Dezember 2025 auf Netflix verfügbar. Hier geht's direkt zum Film!