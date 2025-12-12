Der Regisseur und Autor dieser Krimireihe hat es sich im dritten Teil besonders schwer gemacht. Das erzählt er darüber.

"Knives Out"-Schöpfer Rian Johnson ging für die Inszenierung des dritten Films der Reihe zurück zu den Anfängen des Genres. Er konfrontiert in "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" seinen Meisterdetektiv Benoit Blanc (Daniel Craig) mit einem scheinbar unmöglichen Verbrechen, denn es geht um ein sogenanntes "Locked Room Mystery". Was man darunter versteht und warum dieser neue Fall so besonders ist, hat Johnson in einem ausführlichen Interview verraten, das in den Presseunterlagen zu finden ist. Wir bieten euch hier die wichtigsten Teile daraus.

Ein Krimi mit Gothic-Touch Erzählen Sie uns etwas über „Wake Up Dead Man“. Rian Johnson: "Wake Up Dead Man" ist ein Krimi mit Benoit Blanc, der mit einem jungen Priester namens Jud Duplenticy beginnt, gespielt von Josh O’Connor. Er wird von den Vorgesetzten seiner Kirche bestraft und in eine winzige, abgelegene Gemeinde im Bundesstaat New York geschickt. Als er dort ankommt, gerät er sofort in Konflikt mit dem älteren Priester, der die Gemeinde leitet, Jefferson Wicks, gespielt von Josh Brolin. Die beiden kämpfen um die Seelen der Gemeinde. Die ganze Sache wird kompliziert, als jemand ermordet wird und Benoit Blanc auftaucht, um den Fall zu lösen. Wie würden Sie den Ton und den visuellen Stil von "Wake Up Dead Man" beschreiben? Johnson: Er unterscheidet sich unglaublich stark von "Glass Onion". Er hat einen viel gotischeren und bodenständigeren Ton. Es ist immer noch ein Benoit-Blanc-Krimi, also ist er lustig und unterhaltsam, aber er spielt in einer alten Steinkirche. Es gibt viele Friedhöfe, und er hat diese erdige gotische Atmosphäre, mit der es wirklich Spaß gemacht hat, zu spielen. Einer der Aspekte, die uns beim Drehen dieser Filme so viel Spaß machen, ist die Vielfalt des Krimi-Genres, so wie ich es aus meiner Kindheit kenne. Jedes Mal, wenn wir einen dieser Filme drehen, ist es spannend zu überlegen: 'Wie können wir eine ganz andere Facette dieses Genres erkunden?' "Knives Out", der erste Film, war ein gemütlicher Krimi, der in einem Familienanwesen spielt. Der zweite, "Glass Onion", war ein großer, breit angelegter Urlaubsfilm – wie Agatha Christies "Das Böse unter der Sonne" oder "Tod auf dem Nil". "Wake Up Dead Man" ist "Knives Out" ähnlicher, aber noch unheimlicher. Er enthält ein Element mit verschlossener Tür und geht auf einige der mysteriösen Elemente viel detaillierter ein.

Locked-Room-Mystery Sie haben einmal gesagt, dass John Dickson Carr einer Ihrer Lieblingskrimiautoren ist. Er ist bekannt als Meister einer bestimmten Untergattung der Detektivliteratur: dem Krimi mit verschlossenem Raum. Was ist ein Krimi mit verschlossener Tür und was beinhaltet er? Johnson: Es ist eine Nebenform des Whodunit-Genres: das unmögliche Verbrechen. Im wahrsten Sinne des Wortes ist es genau das, wonach es klingt. In der Regel handelt es sich dabei um eine Kombination aus einer ausgeklügelten Vorrichtung und einer manipulierten Zeitachse. Es ist das Äquivalent zu einer Margherita-Pizza im Krimi-Bereich - möglicherweise der reinste Test für die Fähigkeiten eines Pizzabäckers, da seine Einfachheit nichts zu verbergen lässt. Wie gehen Sie beim Schreiben eines Krimis vor? Beginnen Sie mit der Lösung? Wie konstruieren Sie die Erzählung? Johnson: In diesem Fall wusste ich, dass ich ein unmögliches Verbrechen schreiben wollte. Ich wollte die Idee dieses wundersam anmutenden, unmöglichen Verbrechens aufgreifen, mit einem gläubigen Mann im Mittelpunkt der Geschichte. Man muss mit dem einzigen beginnen, was das Publikum fesselt: "Wer sind Ihre Figuren? Was wollen sie? Warum können sie es nicht bekommen? Warum interessiert uns das?" Sobald man diese Geschichte hat, kann man um die mysteriösen Elemente herum bauen und die Teile hervorheben, die aufgepeppt werden müssen. Das mysteriöse Element ist nicht etwas, was allein tragfähig wäre. Man muss mit einer Geschichte beginnen, und dann muss das Mysterium dieser Geschichte dienen.

© 2025 Netflix, Inc. Szene aus "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery"

Zusammenarbeit mit Daniel Craig Warum bot die Kirche einen fruchtbaren Boden für einen Mordfall? Johnson: Es gibt eine lange Tradition von Kriminalromanen mit Geistlichen als Schauplatz. Christies "Mord im Pfarrhaus" ist ein Klassiker, aber meine größte Inspiration für diesen Film waren G.K. Chestertons Pater-Brown-Krimis. Themen wie Schuld, Geheimnis, Moral und die Fehlbarkeit des Menschen passen perfekt in eine Kirche, mit einem Mann Gottes im Mittelpunkt. Wodurch wird diese Filmreihe weitergetrieben? Der Grund, warum ich diese Filme immer noch mache, ist, dass ich die Zusammenarbeit mit Daniel liebe. Er ist so gut in dem, was er tut. Es ist schön, einen kreativen Partner zu haben, denn jeder Film ist spannend, und wir sind uns nicht sicher, ob wir es schaffen. Wir beide spüren, dass wir aufhören werden, sobald wir das Gefühl haben, an unsere Grenzen zu stoßen. In neue Gefilde vorzudringen, war wirklich aufregend, und ich war froh, einen Freund an meiner Seite zu haben. Wir haben uns während der gesamten Produktion gegenseitig unterstützt. Daniel ist ein guter Partner, weil es ein echter Austausch ist. Wir arbeiten auf dasselbe Ziel hin: herauszufinden, wie weit wir gehen können, wie interessant, anders und fesselnd wir es gestalten können – als großen, unterhaltsamen Krimi. Wir haben erkannt, dass die Erfahrung beim Drehen dieser Filme und die Chemie zwischen diesen unglaublichen Schauspielern, die als Ensemble arbeiten, der Schlüssel dazu sind, warum wir sie so gerne machen. Man bringt großartige Schauspieler zusammen, lässt sie Zeit miteinander verbringen, und dann entstehen auch lustige Momente. Wir hatten außerdem bei jedem dieser Filme das große Glück, eine erstklassige Gruppe von Menschen zusammenzustellen, die sich am Set und außerhalb wie eine Familie verbunden fühlen. Das galt insbesondere für diesen Film. "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery" ist ab 12. Dezember 2025 auf Netflix verfügbar. Hier geht's direkt zum Film!