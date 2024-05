Nach knapp 70 Folgen ist Schluss für Walker

"Walker" hatte seine Premiere Anfang 2021 auf The CW gefeiert, hierzulande ist die Serie unter anderem via RTL+ und Prime Video per Stream verfügbar. Die nun finale vierte Staffel läuft seit Anfang April in den USA, am 26. Juni flimmert mit Folge 69 auch die letzte über die Bildschirme.

Die Vorlage "Walker, Texas Ranger" mit Chuck Norris brachte es auf wesentlich mehr Episoden: Von 1993 bis 2001 hielt Norris in über 200 Folgen, verteilt auf acht Staffeln, seinen Bundesstaat verbrecherfrei.