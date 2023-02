Steven Yeun Fuß gefasst

Neben seiner Rolle in "The Walking Dead", die Steven Yeun bis zur sechsten Staffel verkörperte, sorgte er zuletzt mit dem Horror-Streifen "Nope" für Aufsehen. Der größte Erfolg seiner Karriere war bislang eine Oscar-Nominierung in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für das Drama "Minari - Wo wir Wurzeln schlagen". Er musste sich bei der Verleihung 2021 am Ende jedoch Anthony Hopkins (85) geschlagen geben, der für "The Father" ausgezeichnet wurde.