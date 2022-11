"Daryl Dixon"

Wie der Name bereits sagt, wird Norman Reedus aka Daryl Dixon im Zentrum der Serie stehen und in Frankreich gegen Zombies kämpfen. Ursprünglich sollte auch Melissa McBrides Rolle der Carol darin zu sehen sein.

Worum geht's? In seinem Spin-off verschlägt es Daryl nach Frankreich. Dort treibt eine noch gefährlichere Variante der Zombies ihr Unwesen. Sie können sich offenbar schneller bewegen und zeichnen sich durch mehr verbliebene Intelligenz aus. Das wurde in der letzten Szene der Spin-off-Serie "The Walking Dead: World Beyond" (2020-2021) angedeutet. Daryl, der vermutlich kein Französisch spricht, wird sich in der Fremde neu erfinden müssen

Wer spielt mit? Norman Reedus als Daryl Dixon

"Daryl Dixon" wird 2023 auf AMC starten und hierzulande wahrscheinlich auf Amazon Prime Video laufen.