"WandaVision": Paul Bettanys Cameo-Ankündigung war ein Scherz

Vision-Darsteller Paul Bettany hat die "WandaVision"-Fans durch Ankündigung eines Cameo-Auftritts über Wochen hinweg in Aufregung versetzt und zu den wildesten Spekulationen veranlasst. Welcher Gast-Star würde sich wohl blicken lassen? Immerhin ist in der Serie inzwischen auch Evan Peters als falscher Pietro in Erscheinung getreten.

White Vision

In Episode 8 "Previously On" hat das Rätseln jedoch ein Ende gefunden, denn in einer Post-Credit-Szene trat Bettany dann unverhofft als White Vision auf. Er selbst war also der angekündigte Cameo-Star, bloß mit einem etwas geänderten Erscheinungsbild.

Das ganze entpuppte sich somit als Bettanys Scherz. In einer Folge des Morgen-Magazins"Good Morning America" wurde der Darsteller von den ABC-ModeratorInnen zu der Angelegenheit befragt.