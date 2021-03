"WandaVision" vs. "Doctor Strange": Ist Marvel sexistisch?

Blockbuster-tauglich

Beide Figuren weichen von der Comic-Vorlage ab, um einem Blockbuster-Publikum zu gefallen. Komplizierte Vorgeschichten werden vereinfacht und die zahlreichen Handlungsstränge in eine konsumierbare Adaption gepresst, die sowohl bei den einzelnen Filmen als auch im Marvel-Film-Universum funktionieren muss.

"WandaVision“ gelingt es, einer weiblichen Superheldin die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdient. Es ist zu hoffen, dass Scarlet Witch an der Seite von Doctor Strange in "Doctor Strange and the Multiverse of Madness“ nicht nur zu einer klischeehaften Nebenfigur wird, sondern ihre eigene Haltung gegenüber dem Chaos im Marvel-Universum durchsetzen kann.