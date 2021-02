Wie ist "WandaVision" mit "Doctor Strange" verbunden?

Kevin Feiges Hinweis

Im Film mit Benedict Cumberbatch sehen wir bei Stranges Besuch in Kamar-Tajs Bibliothek, dass in der Bücher-Sammlung der Ancient Ones ein Band fehlt. Warum das so ist, wird nicht erklärt. Das gestohlene Buch scheint nun in Agathas Keller wieder aufgetaucht zu sein. Dass diese Theorie gar nicht so abwegig ist, dürfte ein Hinweis von Marvel-Studio-Boss Kevin Feige bestätigen: Bereits im Vorjahr deutete er eine lose Verbindung zwischen "WandaVison", dem kommenden Doctor-Strange-Film "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" und dem dritten Spider-Man-Abenteuer "Spider-Man: No Way Home" an.