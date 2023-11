Das SLASH Filmfestival wartet wieder mit X-MAS-Programm auf

"There's something in the Barn" von Magnus Martens: Kommt man in Norwegen in Kontakt mit einem Nisse, sollte man sich an drei einfache Regeln halten um die traditionsbewusste wichtelartige Kreatur nicht zu verärgern: Kein grelles Licht! Kein Lärm! Keine Veränderungen! Schlechte Karten für jene amerikanische Familie, die nach dem bizarren Unfalltod eines Verwandten kurzerhand in dessen idyllisches norwegisches Holzhaus zieht und dort im vorweihnachtlichen Furor gleich mal mit blechern singenden Weihnachtsmannfiguren und penetrant blinkenden Lichterketten auffährt. Der im Schuppen hausende Nisse goutiert solcherlei Mumpitz überhaupt nicht und zieht mit Wichtel-Kollegen in den Kampf gegen die Eindringlinge aus der Neuen Welt.