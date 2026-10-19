Es ist offiziell wissenschaftlich bewiesen: Diese zehn Filme werden euch am meisten Angst einjagen!

Was ist der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, meint ihr? Doch: Eine Studie des Science of Scare Projects will genau das nun bewiesen haben. Doch wie will man so etwas messen und demzufolge beweisen? Mit Hilfe des Herzschlags, so die StudienautorInnen – dieser ist ein ziemlich guter Richtwert für unsere Angst.

10. Conjuring 2 (2016) „Conjuring 2“ erzählt die Geschichte der beiden Dämonologen Lorraine Warren (Vera Farmiga) und Ed (Patrick Wilson), die in diesem Teil im Norden von London reisen, um zwei kleinen Mädchen und deren Mutter Peggy Hodgson zu helfen, denn scheinbar spukt es in deren Zuhause. Bekannt geworden ist diese Story circa 1970 unter „der Enfield-Poltergeist“. Es ist nicht überraschend, dass dieser Horrorfilm in der Liste landet. Immerhin war mit Regisseur James Wan, der auch bei der „Saw“-Reihe und „Insidious“ beteiligt war, ein absoluter Meister an Bord. „Conjuring 2“ kann über Netflix, Magenta TV, Maxdome, Sky und Amazon Prime Video angesehen werden. Hier geht's zum Film!

9. Paranormal Activity (2007) Der Low-Budget-Horror-Thriller „Paranormal Activity“ wurde 2007 zum Überraschungserfolg. Er gehörte zu den profitabelsten Filmen aller Zeiten und bildete den Auftakt einer ganzen Reihe mit insgesamt fünf Teilen. Hier wurde uns im „Found Footage“-Stil eindrücklich vor Augen geführt, welchen übersinnlichen Schrecken eine im Schlafzimmer aufgestellte Überwachungskamera einfangen kann. Diese ikonische Horror-Reihe ist nicht mehr aus den Top-Listen des Genres wegzudenken. „Paranormal Activity“ kann über Amazon Prime Video und Paramount+ angesehen werden. Hier geht's zum Film!

8. A Quiet Place 2 (2020) Die tödliche Gefahr durch die ebenso grausamen wie geräuschempfindlichen Kreaturen ist in Teil 2 von „A Quiet Place“ immer noch allgegenwärtig. Jeder noch so kleine Laut könnte ihr letzter sein. Evelyn (Emily Blunt) ist mit ihren Kindern Regan (Millicent Simmonds), Marcus (Noah Jupe) und dem Baby nun auf sich allein gestellt. Weiterhin muss die Familie ihren Alltag in absoluter Stille bestreiten. Als sie gezwungen sind, sich auf den Weg in das Unbekannte aufzumachen, merken sie schnell, dass hinter jeder Abzweigung weitere Gefahren lauern. Eine lautlose Jagd beginnt … Die Idee, einen Horrorfilm zu produzieren, bei dem Stille allgegenwärtig und Töne einen das Leben kosten können, ist einfach genial und liefert eine absolut erdrückende und intensive Seherfahrung. „A Quiet Place 2“ kann über Amazon Prime Video, Apple TV+, RTL+ und Sky angesehen werden. Hier geht's zum Film!

7. It Follows (2014) Ein One-Night-Stand irgendwo in Suburbia. Danach ist für die 19-jährige Jay nichts mehr wie es war: Sie wird verfolgt von einem Wesen, das jede beliebige menschliche Gestalt annehmen kann. Es kann wie deine Mutter aussehen oder wie ein Cousin zweiten Grades oder wie irgendjemand von irgendwo. Gleich bleibt allerdings, dass, wenn es dich erreicht, wenn es dich berührt, du tot bist. „It Follows“ kann über Amazon Prime Video, Apple TV+, Maxdome und Sky angesehen werden. Hier geht's zum Film!

6. Terrified (2017) Als sich in einem Stadtteil von Buenos Aires merkwürdige Dinge ereignen, beschließen eine Ärztin, die gleichzeitig auch Parapsychologin ist, ihr Kollege und ein Ex-Polizeibeamter, weitere Nachforschungen anzustellen. Danach kannst du bestimmt nicht mehr schlafen – denn der Titel ist Programm ... „Terrified“ ist auf Amazon Prime Video, Apple TV+ und Sky zu sehen. Hier geht's zum Film!

5. Hereditary (2018) Familie Graham führt ein beschauliches Leben: Annie (Toni Collette) ist eine liebevolle Mutter und lebt zusammen mit ihrem Mann Steve (Gabriel Byrne) und ihren beiden Kindern Peter (Alex Wolff) und Charlie (Milly Shapiro) etwas abgelegen am Waldrand. Als Annies Mutter Ellen, das Oberhaupt der Familie, stirbt, muss sich die Familie mit mysteriösen und grauenhaften Ereignissen auseinandersetzen. Nach und nach kommen die furchterregenden Geheimnisse ihrer Ahnen ans Licht. Für Annie, Steve, Peter und Charlie beginnt plötzlich ein Wettlauf gegen ihr dunkles und unheilvolles Schicksal, welches ihre Ahnen ihnen hinterlassen haben. „Hereditary“ kann über Amazon Prime Video, Apple TV+ und Sky angesehen werden. Hier geht's zum Film!

4. Conjuring – Die Heimsuchung (2013) Der neue Film von Horror-Mastermind James Wan („Saw“, „Insidious“) erzählt die erschreckende, auf wahren Begebenheiten beruhende Geschichte der beiden renommierten Ermittler für paranormale Ereignisse Ed und Lorraine Warren, die unheimliche Vorkommnisse in einem abgelegenen Farmhaus untersuchen sollen: Eine Familie behauptet, von einer dunklen Präsenz heimgesucht zu werden. Plötzlich finden sich die DämonologInnen mit dem schrecklichsten Fall ihres Lebens konfrontiert ... „Conjuring - Die Heimsuchung“ kann über Netflix, Amazon Prime Video, Apple TV+, Maxdome und Sky angesehen werden. Hier geht's zum Film!

3. Insidious (2010) Das kreative Duo Wan/Whannell hat sich nach „Saw“ und „Dead Silence“ einen neuen Horror ausgedacht: eine Familie wird von Dämonen terrorisiert und selbst durch einen Umzug aus dem Geisterhaus können sie ihnen nicht entkommen. „Insidious“ kann auf Amazon Prime Video und Canal+ gestreamt werden. Hier geht's zum Film!

2. Sinister (2012) Gefundenes Filmmaterial hilft einem Autor von Kriminalromanen zu erkennen, wie und warum eine Familie in seinem neuen Zuhause ermordet wurde, obwohl seine Entdeckungen seine gesamte Familie in die Fänge eines übernatürlichen Wesens treiben. „Sinister“ ist ein wahrhaft furchteinflößender Gruselfilm, der konsequent unter die Haut geht und belegt damit berechtigt Platz 2 der gruseligsten Filme. „Sinister“ kann über Amazon Prime Video, Canal+, Maxdome und Sky angesehen werden. Hier geht's zum Film!

1. Host (2020) „Host“ ist die Geschichte von sechs FreundInnen, die ein Medium engagieren, um während eines Zoom-Calls eine Séance abzuhalten, aber sie bekommen weit mehr als sie erwarten, denn die Dinge gehen schnell schief. Als ein böser Geist beginnt, in ihre Häuser einzudringen, wird ihnen klar, dass sie die Nacht vielleicht nicht überleben werden. Dem Film wird dadurch noch mehr Authentizität verliehen, da die DarstellerInnen ihre Kameras selbst bedienten, bei den praktischen Effekten halfen sowie ihre eigenen Szenen beleuchteten. Auch hier haben wir wieder den ersten Film seiner Art: der erste Corona-/ Quarantäne-Horrorfilm, der einen ordentlich ins Schwitzen bringt. „Insidious“ kann auf Amazon Prime Video gestreamt werden. Hier geht's zum Film!

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