Was ist der gruseligste Horrorfilm aller Zeiten? Darauf gibt es keine eindeutige Antwort, meint ihr? Doch: Eine Studie will genau das nun bewiesen haben, wie "GQ Spanien" berichtete. Doch wie will man so etwas messen und demzufolge beweisen? Mit Hilfe des Herzschlags, so die StudienautorInnen – dieser ist ein ziemlich guter Richtwert für unsere Angst.