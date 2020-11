Warner Bros. entschuldigt sich nach Kritik an "Hexen hexen"

Nachdem in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen mit Behinderungen Kritik an dem neuen Film “Hexen hexen” übten, folgte nun eine Entschuldigung von Warner Bros. Vor allem die Hände und Füße der Hexen sorgten für Empörung: So merkten Social-Media-UserInnen unter dem Hashtag #NotAWitch an, dass die deformierten Hände der Figuren ein schlechtes Licht auf Menschen werfen würde, deren Hände oder Füße nicht der Norm entsprechen.