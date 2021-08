Shitstorm

Filme wie "Fight Club" und "Joker" brechen diese ungeschriebene Regel und sorgen damit zurecht für Irritation. Schließlich wurde das Publikum seit Jahrzehnten dazu konditioniert, dass die Hauptfigur auf der guten Seite steht und am Ende über das Böse siegt. Wenn die Hauptfigur jedoch schleichend die Seiten wechselt, und am Ende auf der Seite der Täter steht, ist das Publikum mit einem moralischen Dilemma konfrontiert. Diejenigen, die am Ende nicht mehr auf der Seite der Hauptfigur stehen, müssen eine unkonventionelle Distanz zum Film einnehmen und jene die noch immer zur Hauptfigur halten, sind in die Falle der RegisseurInnen getappt, da sie nicht bereit waren, sich von ihren antrainierten Sehgewohnheiten zu verabschieden.

Hier die besten Twitter-Reaktionen zu dem Thema: